Ilfattoquotidiano.it - Bavaglio, la Commissione Ue smentisce il governo: “La presunzione d’innocenza? Nessun limite alla pubblicazione di atti processuali’

Non ce lo chiede l’Europa. La direttiva Ue sullanon ha niente a che vedere con la sua applicazione italiana. Soprattutto con ilche vieta laintegrale delle ordinanze cautelari. Bruxellesnettamente ildi Giorgia Meloni e il suo guardasigilli Carlo Nordio. Ma anche il deputato Enrico Costa, ispiratore del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri nel dicembre scorso. In pratica, con la scusa di adeguare il nostro sistema al diritto comunitario edirettiva Ue sulla, si era varato il divieto didei documenti che riassumono i motivi degli arresti e delle altre misure cautelari.Ora Michael McGrath, commissario UeGiustizia, mette nero su bianco che la direttiva 2016/343 non prevede alcuna indicazione di questo tipo.