Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: per Tina Cipollari arriva un’ex di Gemma Galgani

, storica opinionista di, ha sorpreso tutti diventando ufficialmente una tronista. Durante la registrazione del 14 gennaio 2025, l’iconica figura del dating show è salita su un “trono speciale”, inaugurando una nuova era per il programma di Maria De Filippi.ha preso le sue decisioni in merito agliche sono scesi in studio per corteggiarla: scopriamo insieme le anteprime dettagliate.anticipazioni: un trono diverso perIl debutto dicome tronista è stato spettacolare. Un trono unico, portato in studio da quattro persone, ha attirato subito l’attenzione. A differenza dei classici troni, quello diè stato progettato per rispecchiare la sua personalità ironica e carismatica. La storica opinionista dipromette di dar vita ad un percorso divertente e leggero, lasciando intuire che sarà molto diverso rispetto agli altri tronisti.