Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 20-24 Gennaio 2025: Le Nuove Indagini di Damiano!

Unalda lunedì 20 a venerdì 24e lesui rapinatori. Guai per i Ferri!Unal: Viola rapinata ed aggredita!sulle tracce dei malviventi! Rosa esce con Pino ma è piena di dubbi! Problemi per le finanze dei Ferri! Claudia e Guido lasciano Napoli insieme! Renato contro Valeria! Rossella sprofonda in depressione.insidie, notizie scioccanti ma anche tanti spunti per riflettere nei prossimi appuntamenti della soap partenopea! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 20a venerdì 24, annunciano momenti davvero forti, che metteranno a dura prova i nostri beniamini! Le anteprime rivelano che Rosa, grazie a Pino, si sentirà finalmente pronta a vivere una nuova ed intensa storia d’amore.