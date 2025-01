Sport.quotidiano.net - Theo-Leao, il Milan riparte. Lo scatto di Conceição . Il Como si illude con Diao

La rimonta inizia a diventare la specialità di casa: dopo quelle in Supercoppa con Juventus e Inter, altro pugno sul tavolo a sparigliare le carte. Poca poesia, soprattutto dopo un primo tempo anche peggiore di quello col Cagliari che aveva fatto saltare la mosca al naso all’ex Porto. Ma concretezza, quello che più conta in questo momento. "C’è carattere, ma dobbiamo crescere fisicamente, tatticamente e nell’atteggiamento. Io posso parlare ore, ma devono metterselo in testa", il messaggio del tecnico. Così, la classifica ora dice -5 dalla zona Champions con la partita col Bologna da recuperare. Tra il giochista Fabregas e lo spartano portoghese, fa la differenza la qualità di. E la 30ª rete in Serie A diche supera la leggenda Paolo Maldini. Ci aveva provato al Franchi, con Fonseca, sbagliando un rigore.