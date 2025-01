Supercomputer verso un 2025 da record | nascerà in Italia uno dei tre più potenti al mondo

Leggi su Ildenaro.it

Si prospetta un anno super per l’dei: prestoa Bologna uno dei trepiùal, insieme al potenziamento di Leonardo con Lisa, l’avanzamento della rete a fibre ottiche per connettere tutte le macchine del Paese e tante altre novità, tra cui l’arrivo di due nuovi computer quantistici. Sono le tante novità anticipate da Antonio Zoccoli, presidente della Fondazione Icsc – Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, e che confermano il ruolo di primo piano che si è ritagliato l’nel settore del supercalcolo. “Una volta tanto l’è al passo coi tempi e con le necessità che l’evoluzione tecnologica ci impone”, ha detto Zoccoli. “Il Paese – ha aggiunto – ha fatto un grandissimo investimento sul supercalcolo e sulle tecnologie connesse, più di un miliardo dal 2017”.