Inter Milan e Comune di Milano | accordo di massima per la vendita di San Siro

I due club e il sindaco Sala hanno superato gli ostacoli. L'impianto e le aree limitrofe, al netto di sorprese, saranno ceduti per 197 milioni, con Palazzo Marino che comparteciperĂ ad alcuni costi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Milan e Comune di Milano: accordo di massima per la vendita di San Siro

In questa notizia si parla di: inter - milan - comune - milano

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

L’Inter vince e il Milan guarda. Questo scalfirà l’orgoglio di Furlani e compagni? - L'Inter conquista la finale di Champions League e il Milan sta a guardare. Ci sarà una risposta da Giorgio Furlani e compagni?

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Un Federico Giunti scatenato. L’ex centrocampista del Milan si racconta a 360 gradi ai nostri microfoni: dall’esordio in Serie A a quella maglia di Roberto Mancini, senza dimenticare l’illustre esperienza al Milan.

Il Tar di Milano respinge la richiesta del Comitato Sì Meazza di sospendere la vendita di #SanSiro e delle aree limitrofe da parte del Comune a #Inter e #Milan Vai su X

«Il Comune è disposto a vendere lo stadio di San Siro e l’area che lo circonda, se ci saranno offerte serie da parte di Inter e Milan». Così Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato sull’argomento della possibile cessione dello storico impianto durante un incontr Vai su Facebook

San Siro, via libera alla vendita a Inter e Milan: il Tar respinge il ricorso del Comitato Sì Meazza; San Siro, vertice di maggioranza con Sala. A rischio le condizioni chieste dai partiti a Milan e Inter; Stadio San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospendere la vendita a Inter e Milan. Il comitato: «Fuori luogo parlare di via libera alla demolizione».

San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospendere la vendita dello stadio a Inter e Milan - Il Tar di Milano ha respinto la richiesta di sospendere la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan, spiegando che «non emergono profili che possano indurre a una ragionevole previsione favore ... Lo riporta msn.com

Stadio San Siro, il Tar dice no alla richiesta di sospendere la vendita a Inter e Milan - Oggetto del ricorso quando scatta il vincolo dei 70 anni sul secondo anello del Meazza. Secondo msn.com