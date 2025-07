carisport ecco il gestore in campo il volley club

Per i prossimi cinque anni il Palazzetto dello Sport ‘Carisport’, di cui quest’anno ricorre il quarantesimo dell’inaugurazione, sarà gestito dal Volley Club Cesena Asd. A seguito della firma della determina dirigenziale si è conclusa ieri – con l’aggiudicazione della concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport ‘Carisport’ da parte della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo – la procedura di gara aperta avviata lo scorso 23 aprile. Inaugurato nel 1985 e contestualmente battezzato ‘Carisport’ per indicare il nome della banca (la Cassa di Risparmio di Cesena) che ne aveva ideato e curato la realizzazione assieme all’amministrazione Comunale, l’impianto sportivo di via Ambrosini, in zona Ippodromo, è destinato prioritariamente allo svolgimento di attività sportive ricreative e agonistiche relative alle discipline compatibili con la struttura, nonché ad attività che più in generale sono dedicate al benessere psicofisico delle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

