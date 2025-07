Il week-end al cinema | Unicorni Superman Jurassic World – La rinascita e…

Arriva al cinema “Unicorni”. Il film, che approda nelle sale giovedì 17 luglio, è firmato da Michela Andreozzi e nel cast annovera Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Daniele Scardini. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Casa in Fiamme”, diretto da Dani de la Orden, con Emma Vilarasau, Enric Auquer e Maria Rodríguez Soto. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Superman”, “F1 – Il film”, “Dragon Trainer”, “Jurassic World – La rinascita” e “So cosa hai fatto”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 17 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non poervenuto) ARENA SANTA LUCIA a Bergamo “Vermiglio” (ore 21:30). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il week-end al cinema: Unicorni, Superman, Jurassic World – La rinascita e…

In questa notizia si parla di: cinema - week - unicorni - superman

Il week-end al cinema: da “In viaggio con mio figlio” a “The accountant 2” - Robert De Niro torna protagonista al cinema. Sarà al centro delle scene del film “In Viaggio con mio Figlio”, diretto da Tony Goldwyn, che approda nelle sale giovedì 24 aprile.

Il Primo Maggio e il week-end al cinema: da “Storia di una notte” a “Thunderbolts*” - È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Storia di una notte”, “Un film Minecraft”, “Moon il panda”, “Until dawn – Fino all’alba”, “The accountant 2”, “Thunderbolts*”, “Black bag – Doppio gioco” e “Ho visto un re”.

Il week-end al cinema: dal nuovo Mel Gibson a “L’amore che ho” - Arriva al cinema “Flight risk – Trappola ad alta quota”. Il film, diretto da Mel Gibson, approda nelle sale giovedì 8 maggio.

#NEWS | Nei giorni scorsi #Superman ha fatto registrare numeri da record negli Stati Uniti grazie alle anteprime, ma ora che il primo weekend di programmazione è ufficialmente iniziato per il debutto del nuovo DCU, si comincia a fare sul serio anche dal punt Vai su Facebook

Death of a Unicorn è al cinema: perché è un titolo Eat the Rich?; Unicorn Academy – In arrivo il nuovo film su Netflix e i nuovi episodi della serie su Frisbee; Box Office Cinema Italia Usa.

Il week-end al cinema: Unicorni, Superman, Jurassic World – La rinascita e… - Il film, che approda nelle sale giovedì 17 luglio, è firmato da Michela Andreozzi e nel cast annovera Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Daniele Scardini. Segnala bergamonews.it

L’estate al cinema con Superman, I Fantastici Quattro e la battaglia dei Roses - Il cinema estivo si arricchisce di nuove emozioni: dai supereroi Marvel fino a commedie e thriller, con titoli come Shayda e Leopardi & Co. Riporta msn.com