"In due ore e mezza ci passano tra le mani un centinaio di artisti a cui dedichiamo 5-6 minuti per il parrucco e una decina di minuti per il trucco ". Sara Croci per il trucco e Massimiliano Ciferri per il parrucco raccontano il dietro le quinte delle serate di spettacolo allo Sferisterio in cui non c’è tempo da perdere perché alle 21 si apre il sipario e si deve essere pronti. I due professionisti guidano una squadra armata di ombretti, fondotinta, mascara, pennelli, lacca, pettini, pettinini e tanti altri strumenti. "Oramai - aggiunge la sambenedettese Croci - sono 25 anni che faccio questo mestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dietro le quinte dello Sferisterio. Trucco e capelli, lavoro di squadra.

