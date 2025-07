Lavori lungo le strade comunali oltre 3mila riparazioni nel primo semestre dell' anno

Patrimonio Copparo ha dedicato una particolare attenzione agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali del territorio. A testimoniarlo sono i numeri forniti dalla stessa societĂ partecipata, riguardanti le attivitĂ svolte nell'arco del primo semestre 2025. Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

