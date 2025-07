Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar e riapre di fatto la partita su Città 30. Siete soddisfatti? "Lo siamo estremamente. Con questa pronuncia si annulla la sentenza del Tar che aveva giudicato infondato il nostro ricorso contro la Città 30. E di conseguenza si dimostra quello che abbiamo sempre sostenuto". Cioè? "Cioè che il modello Città 30 può causare dei danni agli interessi dei cittadini. Che hanno tutte le facoltà per far valore i loro diritti. Adesso, però, ci sarà una nuova pronuncia in merito". Siete ottimisti sull’esito del nuovo giudizio che il Tar dovrà esprimere? "Dal primo giorno abbiamo avuto una chiara convinzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La soddisfazione di Cavedagna (FdI): "Avevamo ragione, ormai è chiaro. Questi limiti danneggiano la città"