Educatrice Masdea assolta dai falsi | Questa sentenza mi ridà speranza

"Questa sentenza rappresenta un nuovo punto di partenza e soprattutto mi ridà la speranza". È quanto dichiara la 38enne Maria Vittoria Masdea, assolta, così come altri undici imputati, nel processo di primo grado sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, e che attualmente lavora come psicologa e psicoterapeuta; altri tre hanno avuto pene lievi. Al vaglio è finito l’operato di Masdea come educatrice della Creativ srl, società che gestiva in appalto il servizio educativo esternalizzato dai servizi sociali della Val d’Enza. Per lei il pubblico ministero Valentina Salvi aveva chiesto 4 anni per due accuse di falso in atto pubblico, mosse in concorso con la collega Katia Guidetti, a propria volta assolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

