Massiccio raid di droni ucraini sulla Russia ' abbattuti 122'

Mosca afferma di aver abbattuto un totale di 122 droni ucraini stanotte sul territorio russo. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa. I velivoli senza pilota di Kiev volavano "43 sopra la regione di Bryansk, 38 su quella di Kursk, dieci sulla regione di Orel, sei su quella di Smolensk e altri sei sul Voronezh, cinque sul Belgorod e tre sulla regione di Mosca ", specifica il dicastero russo. Gli altri droni sono stati intercettati sulle oblast di Kaluga, Crimea, Leningrado, Lipetsk e Tula.

Russia distrugge basi droni ucraini - 4.30 Nelle ultime 24 ore, il gruppo russo di forze occidentali ha distrutto 26 droni, 39 centrali di controllo e 4 stazioni di comunicazione satellitare Starlink delle forze armate ucraine.

Ucraina, al via i 3 giorni di tregua decisi da Putin, Kiev: “Russia ha bombardato Sumy”, Mosca: “Abbattuti 9 droni ucraini” - In questo arco di tempo cesseranno le ostilità : si tratta della seconda volta che accade in quanto Putin aveva annunciato una tregua di 30 ore per Pasqua Al via i 3 giorni di tregua in Ucraina decisi da Putin a fine aprile.

Mosca: Abbattuti 115 droni ucraini, un civile ucciso a Bryansk - Mosca afferma che di aver abbattuto stanotte 115 droni ucraini sul territorio russo e che un civile è rimasto ucciso in uno degli attacchi effettuati dai velivoli senza pilota delle forze di Kiev, quello sulla città occidentale di Bryansk.

Putin risponde a Trump. Massiccio attacco con droni nella notte su Kiev,morti. Seconda notte di raid sulla Capitale ucraina. Kellogg, continuiamo a fornire aiuti.Usa hanno ripreso a fornire proiettili d'artiglieria a Kiev.Oggi a Roma Meloni apre la Conferenza per Vai su X

Raid russi in Ucraina: 4 morti e oltre 30 feriti nella notte tra il 6 e 7 luglio 2025 Nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2025, la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni su diverse regioni ucraine, causando almeno 4 morti e 36 feriti. Kiev reagisce colpendo o Vai su Facebook

