Villa Pamphili Kaufmann dal carcere | Sono innocente

"Sono innocente, il tribunale lo riconoscerà ". Così Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda trovate morte a Villa Pamphili a Roma, alla delegazione di 'Nessuno tocchi Caino' che lo ha incontrato nel carcere di Rebibbia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Francis Kaufmann, il killer di Villa Pamphili: «Sono innocente e lo dimostrerò. In carcere mi manca il mio cuscino, senza non riesco a dormire» - «Non so perché sono qui, sono innocente e il tribunale lo dimostrerà». Lo riporta ilmessaggero.it

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann a Rebibbia: "Sono innocente" - Le parole alla delegazione di 'Nessuno tocchi Caino' che lo ha incontrato nel carcere dove l'americano è detenuto dopo essere stato estradato dalla Grecia ... Come scrive msn.com