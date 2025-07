sopralluogo di ispettorato finanza e polizia

Sopralluogo dell’Ispettorato del Lavoro ieri mattina in via Gramadora negli stabilimenti di Gruppo8, al centro da giorni di un’accesa vertenza sindacale, con picchettaggio degli operai davanti ai cancelli e punteggiata anche dalla presenza, lunedì scorso, di un cordone di forze dell’ordine, per consentire il flusso dei mezzi per il carico-scarico. Episodio quest’ultimo che ha scatenato una veemente reazione di operai e sindacati che si è poi sviluppata con un lungo confronto, anche fisico, con gli agenti (si contano tre feriti lievi per gli operai e un poliziotto in ospedale con una prognosi 40 giorni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

