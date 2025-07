Scorta per moglie e insulto a cronista Urso e Pichetto nella bufera

Giornata intensa per il governo, tra tensioni e scivoloni. Due vicende distinte accomunano nella polemica politica i ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin, bersaglio delle opposizioni che attaccano il loro modo di esercitare il potere. La mattinata si è aperta con la bufera scoppiata dopo la rivelazione che la donna “moglie di un politico nazionale” – accusata dall’attore Luca Zingaretti di aver saltato la fila al check-in a Fiumicino con tanto di scorta al seguito – altri non è che Olga Sokhnenko, consorte di Urso, titolare del dicastero delle Imprese e del Made in Italy. L’accusa del ‘commissario Montalbano’ fatta a mezzo social era rimasta vagamente anonima, ma poi il ministro ha deciso di intervenire per tentare di smontare le polemiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scorta per moglie e insulto a cronista, Urso e Pichetto nella bufera

In questa notizia si parla di: moglie - urso - pichetto - bufera

La scorta di Urso come saltafila all’aeroporto per la moglie, Bonelli: “Interrogazione alla premier” - Non si placano le polemiche dopo il video-denuncia di Luca Zingaretti. Renzi: “Il ministro si dimetta, prima va a casa e prima il Paese riparte”

Il ministro Adolfo Urso: “Ho accompagnato mia moglie a Fiumicino ma poi sono andato al ministero” - Il politico risponde alle domande di Repubblica: “È la scorta a valutare le condizioni di sicurezza. Io ero accanto a Olga, al telefono.

Roma: Urso, ho accompagnato mia moglie a Fiumicino, poi sono andato al ministero - Torino, 16 lug. (LaPresse) – “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero.

Scorta per moglie e insulto a cronista, Urso e Pichetto nella bufera.

Bufera sulla moglie di Adolfo Urso che salta la fila: il ministro si difende, come è andata - La denuncia di Luca Zingaretti sulla donna che ha saltato la fila poi identificata come la moglie di Adolfo Urso. Riporta newsmondo.it

Urso nella bufera, il caso della moglie che salta la fila in aeroporto. Il ministro rivela: “Era stata minacciata” - Il ministro spiega che in data 27 ottobre 2023 è giunta al Mimit una lettera minatoria con due proiettili in cui si minacciava la moglie ... Si legge su lanotiziagiornale.it