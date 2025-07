La centrale che guarda la città Sono 345 le telecamere collegate Controllati in un anno 35mila veicoli

Nella stanza dei bottoni, dove si vede la città attraverso 345 occhi elettronici. Siamo nella centrale radio operativa della polizia locale del Comune di Rimini. E' qui che arrivano le immagini registrate dalle 331 telecamere sparse per la città tra strade, luoghi nevralgici della viabilità e zone pedonali di Rimini. Ed è sempre qui che si vede cosa accade. Le telecamere di videosorveglianza oltre a essere un deterrente consentono interventi immediati e offrono supporto per le indagini. Ed infatti le forze dell'ordine hanno richiesto video registrati dalle telecamere in 287 occasioni nell'arco di un solo anno.

Videosorveglianza a Napoli, Manfredi: “Oltre il 90% delle telecamere sono funzionanti in città” - Tempo di lettura: 2 minuti “Condivido molto la richiesta fatta dal procuratore Gratteri perché credo che un sistema di videosorveglianza diffuso ed efficiente, perché poi c’è anche la manutenzione oltre che l’installazione, sia fondamentale”.

Sicurezza: in arrivo 63 nuove telecamere per controllare le targhe dei mezzi che accedono in città - Un avanzato sistema elettronico di vigilanza e di lettura targhe per potenziare la sicurezza e il controllo del territorio.

Due multe da 500 euro per l'abbandono dei rifiuti in strada: installate a Città Sant'Angelo le telecamere e-killer - In pochi giorni due multe da 500 euro l’una per abbandono dei rifiuti. Sono quelle elevate a due persone dalla polizia locale di Città Sant’Angelo grazie alle telecamere e-killer appena installate proprio per contrastare il fenomeno.

Il sistema installato comprende ben 117 telecamere, posizionate in punti strategici della città e collegate direttamente alla centrale operativa. Le interviste Vai su Facebook

