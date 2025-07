Gregorio Paltrinieri il re delle acque libere – Aggiungi Contatto podcast

Il nuoto è un mondo a parte. Nelle acque libere si percorrono chilometri sfidando onde e correnti, con l’orizzonte come guida e il traguardo che più ti avvicini e più sembra più lontano. Con il passare del tempo, Gregorio Paltrinieri ha imparato a domare il mare e le sue paure. Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gregorio Paltrinieri, il re delle acque libere – Aggiungi Contatto, podcast

In questa notizia si parla di: acque - libere - gregorio - paltrinieri

Nuoto, Paltrinieri “Concentrato su acque libere” - ROMA (ITALPRESS) – “L’anno scorso avevo preparato tutto per le Olimpiadi ma se la piscina è andata benissimo, in acque libere è andata abbastanza male.

Nuoto, Paltrinieri “Concentrato su acque libere” - ROMA (ITALPRESS) – “L’anno scorso avevo preparato tutto per le Olimpiadi ma se la piscina è andata benissimo, in acque libere è andata abbastanza male.

Mondello sports festival, c'è anche il trofeo di nuoto in acque libere - È tutto pronto a Mondello per il “1° Trofeo di Nuoto in Acque Libere - Mondello Sports Festival”, in programma sabato prossimo (3 maggio) a partire dalle ore 11.

#Singapore #Nuoto #Mondiali2025. Esultano nella 10 km in acque libere, Gregorio #Paltrinieri e Ginevra #Taddeucci. Manuela Collazzo Vai su Facebook

#Singapore #Nuoto #Mondiali2025. Esultano nella 10 km in acque libere, Gregorio #Paltrinieri e Ginevra #Taddeucci. Manuela Collazzo Vai su X

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, l'argento da separati a Singapore regalo di compleanno, come questa storia giova a entrambi; Infinito Paltrinieri! Argento mondiale nella 10 km, vince Wellbrock; Mondiali di nuoto, a Gregorio Paltrinieri l’argento in acque libere.

Gregorio Paltrinieri a Singapore conquista l'argento nella 10 km in acque libere - Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento nella 10 chilometri in acque libere dei Campionati mondiali di Singapore. Riporta msn.com

I fan: "Un Gregorio d’argento, ma dal cuore d’oro!" - La sua città, Carpi, esulta: Gregorio Paltrinieri, ieri, ai Mondiali di Singapore ha conquistato la medaglia d’argento nella 10 ... msn.com scrive