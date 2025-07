Avvolta dalle fiamme dei fornelli mentre cucina | è morta in ospedale

Tragico epilogo per l'incidente domestico che ha tenuto con il fiato sospeso, per ore, un intero paese: è morta in ospedale Silvana Bettanini, 85 anni, la donna che nel tardo pomeriggio di martedì era rimasta coinvolta in un terribile incidente domestico, mentre stava preparando la cena nella sua. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Zoe Guaiti morta in ospedale al quinto mese di gravidanza: la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo - La Procura di Trento ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti per la morte della 39enne Zoe Anne Guaiti.

Trovata una blatta morta in un vassoio dei pasti dell’ospedale di Sestri Levante - Appalto subito sospeso dalla Asl4 che spiega: “L’evento è stato circoscritto senza conseguenze per la somministrazione del cibo ai degenti”

Martina Piserà morta a 32 anni in ospedale, infarto dopo la morte del figlio in grembo a Vibo Valentia - Martina Piserà , 32 anni, è morta in ospedale a Vibo Valentia dopo un arresto cardiaco. Aveva appena scoperto la morte del figlio che portava in grembo

Tragedia sulla tangenziale, Aurora muore a 24 anni nell’auto in fiamme - Era sulla Toyota che si è schiantata contro un albero poco prima del Grappolo a Modena. Si legge su msn.com