Il ricordo di Moschini | Uomo di lavoro e carità Ha creato sviluppo e donato alla sua terra

Un lungo applauso per dire grazie a Franco Moschini, imprenditore e mecenate che ha reso celebre il made in Italy nel mondo, alfiere del "bello, buono e ben fatto" e amante della sua terra, per oltre cinquant’anni presidente di Poltrona Frau (dal 1962 al 2014). Ieri, all’Abbadia di Fiastra, tantissime persone hanno partecipato al funerale: maestranze Frau in divisa, dipendenti storici, istituzioni, collaboratori e amici. Presenti, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il consigliere regionale Romano Carancini, gli imprenditori Nando Ottavi e Germano Ercoli, l’ex viceministro all’economia Mario Baldassarri, il presidente del Centro Studi Marche Umberto Antonelli, il ceo di Poltrona Frau Nicola Coropulis e l’ex amministratore delegato, attuale ceo di Haworth Lifestyle, Dario Rinero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Moschini: "Uomo di lavoro e carità . Ha creato sviluppo e donato alla sua terra"

Morto Franco Moschini per 50 anni presidente di Poltrona Frau - E' morto oggi a Tolentino (Macerata), a 91 anni, Franco Moschini, imprenditore, mecenate, maceratese e tolentinate d'adozione, presidente di Poltrona Frau per oltre 50 anni. Segnala msn.com