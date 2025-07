Lotta contro l’infarto Sgarbi depone le armi

La città perde un’eccellenza. Chiude, dopo 35 anni, la Fondazione per la lotta contro l’infarto fondata nel 1990 dal professor Ernesto Sgarbi. Lo annuncia "con grande dispiacere e dolore" lo stesso presidente della Fondazione, che ha lavorato intensamente, e soprattutto gratuitamente, a vantaggio dei cittadini della provincia. Riunita in assemblea straordinaria davanti al notaio Cesare Licini, la Onlus pesarese ha cessato ufficialmente e definitivamente l’attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari, iniziata il 30 marzo del ‘90. Come da statuto, la Fondazione ha deciso di donare i beni mobili di proprietà, all’associazione Le Ali di Auser Odv di Pesaro, scelta dall’assemblea dei soci e dal Cda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotta contro l’infarto. Sgarbi depone le armi

