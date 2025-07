inchiesta urbanistica milano indagato anche il sindaco sala

C’è anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, fra gli oltre 21 indagati nell’inchiesta sull’ urbanistica di Milano in cui i pm hanno chiesto sei arresti. La notizia anticipata dal Corriere della Sera è stata confermata a LaPresse. Le ipotesi di reato sono due. Una di false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone, in relazione alla nomina dell’ex presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni. L’altra di concorso in induzione indebita a dare o a promettere utilità relativamente al progetto del ‘Pirellino’ dell’architetto Stefano Boeri e dell’imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

