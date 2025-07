Tempesta di messaggi e foto hot un ragazzino di 14 anni | 38enne condannato

Un anno di reclusione per C.D.R., 38enne di San Tammaro, accusato di aver adescato un ragazzino di 14 anni a cui dava ripetizioni. Lo ha deciso il giudice monocratico Giuseppe Meccariello del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito del processo, celebrato con il rito abbreviato. Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

