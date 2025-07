La situazione di Gruppo8 e Sofalegname "si inserisce in una crisi più ampia, che investe l’intero comparto del mobile imbottito a livello nazionale". È questo il cuore dell’analisi – preoccupata – dell’assessore comunale al lavoro Kevin Bravi (nella foto), che dice di vedere "segnali preoccupanti di contrazione produttiva, delocalizzazioni e tensioni occupazionali sempre più frequenti", in un "settore strategico che sul territorio conta 180 imprese e 5mila addetti". Tuttavia, precisa di non aver fatto riferimento, nel consiglio comunale di martedì, alla volontà di Sofalegname di spostare la produzione in Cina (questo era stato riportato sul Carlino). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'assessore Kevin Bravi: "Dobbiamo tutelare entrambi: gli operai e chi dà occupazione"