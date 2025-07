Botte in strada lite sedata dalla polizia locale

Una lite tra due uomini di origine straniera ha ‘animato’ corso Piave, all’altezza delle mura di viale IV Novembre, catturando l’attenzione dei passanti. L’episodio, che ha movimentato il tranquillo pomeriggio di domenica, ha reso necessario l’intervento tempestivo della polizia locale, già sul posto perché impegnata nel servizio di controllo della zona Gad. Gli agenti, allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini, si sono trovati di fronte a due stranieri che si confrontavano in modo decisamente acceso. Con professionalità e prontezza, sono immediatamente intervenuti per placare gli animi e separare i contendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte in strada, lite sedata dalla polizia locale

In questa notizia si parla di: lite - polizia - locale - botte

