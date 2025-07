Mobilità interventi per un nuovo percorso ciclabile e per la manutenzione di quelli esistenti

Proseguono sul territorio urbano di Ferrara gli interventi programmati dall'Amministrazione comunale per estendere la rete dei percorsi ciclabili cittadini, con nuovi tracciati progettati per garantire la circolazione in sicurezza delle due ruote e per favorire la mobilità sostenibile sul. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: mobilità - interventi - percorso - ciclabile

Regione, dalla mobilità alla transizione green: approvati nuovi interventi per la Calabria - Nuova spinta allo sviluppo territoriale da parte della Regione Calabria. Nell'ultima riunione, la giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha dato il via libera a una serie di provvedimenti strategici che abbracciano settori chiave come trasporti, ambiente, lavoro, formazione, energia.

La Giunta comunale di Delia ha approvato il progetto da oltre 881mila euro per una nuova pista ciclabile e la riqualificazione di via Campo, finanziato dalla FUA Sicilia Centrale. Previsti lavori su mobilità dolce, illuminazione, aree verdi e percorsi pedonali. “Un Vai su Facebook

mobilità - Search Vai su X

Mobilità , interventi per un nuovo percorso ciclabile (e per la manutenzione di quelli esistenti); Mobilità sostenibile e sicura: al via la realizzazione di un nuovo tratto ciclabile in via Marconi a collegamento con via del Lavoro; Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e o ciclopedonali in aree urbane e suburbane.