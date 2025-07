Gruppo 8 | Restiamo Attacco al sindacato | | Vuole farci chiudere

Scontro su tutta la linea, dal tavolo della Prefettura di Forlì-Cesena al picchetto in via Gramadora (dove lunedì sono intervenuti i poliziotti; nel contatto ravvicinato, tre operai sono risultati lievemente feriti, mentre un agente è finito in ospedale con prognosi di 40 giorni). Oggi le parti torneranno a sedersi in piazza Ordelaffi in quella che sarĂ un’altra seduta delicatissima, in cui l’arbitro – il prefetto Rinaldo Argentieri – è stato finora attentissimo a non calpestare ciò che ciascuna delle parti proclama come diritto: quello alla libera impresa e quello al lavoro e, nel caso, allo sciopero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

