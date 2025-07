Lupita Nyong’o su Instagram parla dei suoi 30 fibromi uterini

C alcare il red carpet, ricevere il premio Oscar e, allo stesso tempo, scoprire di soffrire di una malattia tanto diffusa, quanto taciuta. È esattamente ciò che ha vissuto Lupita Nyong’o. Dopo il trionfo di 12 anni schiavo nel 2014, l’attrice 42enne ha scoperto di avere ben 30 fibromi uterini. In occasione del Fibroid Awareness Month, Lupita Nyong’o rompe il silenzio con un post social lucido e potente: « Ci insegnano che le mestruazioni significano dolore e che il dolore è parte dell’essere donna. Ma non è così. Basta soffrire in silenzio! », scrive su Instagram la star di Hollywood. Una dichiarazione pubblica per accendere i riflettori su un problema che colpisce milioni di donne nel mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lupita Nyong’o su Instagram parla dei suoi 30 fibromi uterini

In questa notizia si parla di: lupita - nyong - instagram - parla

Lupita Nyong’o Reveals She Was Diagnosed with Uterine Fibroids, Plans to Work with Congress on Women's Health; 'The Odyssey': le foto dal set in Grecia svelano i primi ruoli del cast stellare del film di Christopher Nolan; Lupita Nyong’o ricorda Chadwick Boseman nel giorno del suo compleanno.

Lupita Nyong’o su Instagram parla dei suoi 30 fibromi uterini - A undici anni dalla diagnosi, Lupita Nyong’o lancia una campagna di sensibilizzazione, fondi per la ricerca e un appello al Congresso americano: «Serve giustizia sanitaria per le donne» Con un post po ... iodonna.it scrive

Lupita Nyong’o: «Adattarsi non vuol dire annientarsi. Ci si può ... - Ci si può aprire ad altre culture e alle innovazioni restando fedeli a sé stessi» ... Secondo vanityfair.it