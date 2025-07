Sala le ombre e la reazione | Noi non ci riconosciamo in questa lettura dei fatti

Un’ora di confronto a Palazzo Marino con Giancarlo Tancredi, il suo assessore alla Rigenerazione Urbana, quello sul quale pende la richiesta di arresto della Procura di Milano. Poi, intorno alle otto di ieri sera, il sindaco Giuseppe Sala decide di diramare una nota con la quale fa capire che in Giunta si fa quadrato, si va avanti insieme. Per ora, perlomeno. In attesa di eventuali altri sviluppi dell’inchiesta. "Ritengo necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore. Posso solo dire che l’amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata – rivendica il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it