Sei mesi di polizia locale Rifiuti boom di furbetti In centro storico 156 multe

La polizia locale traccia un bilancio delle operazioni nel primo semestre dell’anno. Le attenzioni sono rivolte principalmente a viabilità , tutela ambientale e prossimità alle zone più vulnerabili. In Comune, ieri mattina, sono state anche assegnate le nomine di vicecomandante a Mariapia Marrocchella e Ilaria Ferranti e consegnati spray antiaggressione, conformi alla normativa e privi di aggressivi chimici. L’assessore Paolo Renna ha sottolineato, rispetto al problema del conferimento errato dei rifiuti, che "i verbali in centro storico sono stati 156. La maggior parte dei multati sono residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sei mesi di polizia locale. Rifiuti, boom di furbetti. In centro storico 156 multe

In questa notizia si parla di: polizia - locale - rifiuti - centro

Borgonovo: denuncia furto d'auto, la Polizia Locale la ritrova parcheggiata altrove - Quella che sembrava la spiacevole conclusione di una gita fuori porta si è trasformata in un lieto fine grazie alla Polizia Locale di Borgonovo.

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Aveva trasformato, senza nessuna autorizzazione, un salone da parrucchiere in un negozio di alimentari.

Nuovo presidio della polizia locale: "I cittadini ci chiedono più sicurezza" - Garantirà maggior sicurezza sul territorio e servizi più vicini alla cittadinanza, il nuovo presidio fisso della Polizia locale dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ nel Comune di Riva del Po, che troverà spazio nelle sedi municipali di Berra e Ro Ferrarese.

Oggi in piazza Roma alle 17.30 Festa della Polizia locale in mezzo ai cittadini, mentre è consultabile il report delle attività dei Vigili. Controlli su strada, sui rifiuti abbandonati e su fenomeni di inciviltà , sanzioni, attività della control room. Qu trovate tutti i dati http Vai su Facebook

Sei mesi di polizia locale. Rifiuti, boom di furbetti. In centro storico 156 multe; Abbandonavano rifiuti ingombranti in città : pizzicati dalla polizia locale; Rifiuti in centro storico, è l'ora dei controlli: telecamere e droni per beccare chi sporca.

Sei mesi di polizia locale. Rifiuti, boom di furbetti. In centro storico 156 multe - Viabilità, tutela dell’ambiente e zone vulnerabili: il bilancio degli agenti. Scrive ilrestodelcarlino.it

Polizia locale Macerata, +180% controlli in centro storico - Controlli potenziati, attenzione alle zone vulnerabili, tutela dell'ambiente e presenza capillare sul territorio: sono queste le direttrici principali dell'attività svolta ... Lo riporta msn.com