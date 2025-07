Sua Maestà il Parmigiano La Fiera riparte da Casina Festa grande con dj set sport e cooking show

Concerti, show cooking, gare di tiro con l’arco, dj set, degustazioni e naturalmente lui, il re della montagna: il Parmigiano Reggiano. Da venerdì 1 a lunedì 4 agosto Casina si prepara ad accogliere la 59esima Fiera del Parmigiano Reggiano, evento simbolo dell’estate appenninica e vetrina nazionale per uno dei prodotti piĂą iconici del panorama gastronomico nazionale e internazionale. Saranno ben 45 i caseifici di montagna – oltre la metĂ di quelli presenti nel comprensorio – a presentare le proprie forme, con degustazioni innovative aperte al pubblico e possibilitĂ di acquisto. E poi ancora la gara del taglio della forma, spettacoli per adulti e bambini e uno stand dedicato agli abbinamenti tra il Parmigiano Reggiano e altre eccellenze italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sua MaestĂ il Parmigiano . La Fiera riparte da Casina. Festa grande con dj set, sport e cooking show

