Tempo di lettura: 6 minuti L’Italia, con le sue peculiarità territoriali e culturali, offre uno scenario eterogeneo per quanto riguarda le tendenze dell’arredamento. Dalle metropoli frenetiche come Milano e Roma, fino ai borghi più raccolti della provincia, le preferenze in materia di design degli interni si evolvono seguendo criteri distinti, ma al tempo stesso influenzati da dinamiche comuni. Il risultato è una mappa stilistica che riflette non solo i gusti individuali, ma anche il contesto sociale, economico e abitativo in cui si vive. L’arredamento, infatti, non è più un semplice sfondo alla vita quotidiana, ma diventa espressione identitaria, esigenza funzionale e, in molti casi, investimento duraturo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dalle grandi città alla provincia: l’arredamento che va per la maggiore in Italia