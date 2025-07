Potenziamento dell' organico cinque nuovi agenti nella municipale ad Angri

Cinque nuovi agenti della polizia municipale ad Angri. L'annuncio è del sindaco Cosimo Ferraioli, che ricorda che dopo aver portato a termine il Piano di Assunzioni 2024, con 13 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 3 agenti della Polizia Locale, si è al lavoro per potenziare ulteriormente la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Potenziamento dell'organico, cinque nuovi agenti nella municipale ad Angri

