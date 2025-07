TS – Sarri guida l’allenamento dopo gli accertamenti medici

2025-07-16 19:23:00 Arrivano conferme da TS: Maurizio Sarri sta regolarmente dirigendo l’allenamento della Lazio a Formello. In una storia pubblicata su Instagram dal club biancoceleste è stata condivisa una foto del tecnico, accompagnata dal messaggio: ‘ The boss is in the house’ (‘Il capo è a casa’). In mattinata su alcuni organi di informazione era stata riportata la notizia di un presunto malore, e successivo ricovero per accertamenti, di Sarri. Ma la Lazio, con una nota, aveva precisato: “ Il mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Sarri guida l’allenamento dopo gli accertamenti medici

