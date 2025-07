L’incubo della sosta Cento parcheggi gratis nella zona di via Mattei

Oltre cento parcheggi gratuiti nell’area di via Mattei con l’obiettivo di migliorare la viabilità e i servizi nella zona industriale di Marina Dorica. Sono in corso, infatti, i lavori per la predisposizione di nuovi stalli. Un intervento del valore complessivo di 300mila euro che, fa sapere il Comune di Ancona, "è frutto di una pianificazione condivisa con il territorio e nasce per rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese che operano nell’area". Un intervento che, peraltro, va nella direzione di realizzare ulteriori spazi di sosta in città , anche a ridosso degli scali nevralgici come quello portuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’incubo della sosta. Cento parcheggi gratis nella zona di via Mattei

