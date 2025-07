Erbacce inerti e sversamenti fognari | sos per il torrente Badiazza

Degrado nel torrente Badiazza con erbacce, materiale inerte e sversamenti fognari. Il consigliere comunale del Pd Felice Calabrò ha scritto all'amministrazione chiedendo interventi rapidi: "Da un sopralluogo effettuato in questi giorni  ho potuto constatare che nel detto torrente, in prossimitĂ . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: torrente - erbacce - sversamenti - fognari

Sversamento reflui fognari in torrente, sequestrato impianto - Sversamento reflui fognari in torrente, sequestrato impianto Controlli dei carabinieri forestali nel vibonese VIBO VALENTIA , 12 ottobre 2022, 19:14 ... Lo riporta ansa.it

Torrente Badiazza. “Erbacce, inerti e liquami portano topi, blatte e insetti” - “Porre in essere le opportune iniziative, ormai divenute indifferibili, volte a porre rimedio al degrado e all’incuria in cui versa il torrente Badiazza”. Come scrive msn.com