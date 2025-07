Studente massacrato ai baretti di Chiaia per una fila non rispettata | altri tre arresti

Per l'aggressione ai danni di uno studente universitario, avvenuta all'esterno di un locale a Chiaia lo scorso 1° febbraio, arrivano altri tre arresti, oltre ai tre già eseguiti ad aprile.

Pestano a sangue uno studente: chiuso un noto locale a Chiaia - Lo scorso 7 aprile i carabinieri di Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare a carico di 3 giovani accusati di aver pestato e minacciato uno studente, nella notte dell'1 febbraio 2025, nei pressi di un noto locale di Chiaia a vicoletto Belledonne a Chiaia.

