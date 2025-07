Auto si schianta in via Cremonese | conducente 26enne grave al Maggiore

Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finito fuori strada. Un automobilista di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un incidente stradale, che si è verificato poco prima delle ore 21 di mercoledì 16 luglio, lungo via Cremonese. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - cremonese - maggiore - schianta

Un’auto lo travolge nel Cremonese mentre attraversa la strada in bicicletta: 43enne muore in ospedale - Balraj Singh è morto nella serata del 4 maggio dopo essere stato travolto da un'auto a Casalmaggiore (Cremona).

Via Cremonese, scontro auto-moto: ferito al Maggiore - Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 10 giugno lungo via Cremonese.

Grumello Cremonese, supera le auto e travolge due vigili del fuoco: dimessi i due pompieri - Grumello Cremonese (Cremona) – Sono stati dimessi i due vigili del fuoco travolti da un’auto mentre operavano sulla Paullese domenica mattina.

Auto si schianta in via Cremonese: conducente 26enne grave al Maggiore; Auto fuori strada all’alba sulla Paullese: tre giovani feriti; Ciclista viene travolto da almeno due auto a un incrocio nel Cremonese mente torna a casa: morto a 59 anni.

Tragedia nel Cremonese, auto si schianta in un fosso: morta una donna ... - Tragedia nel Cremonese, auto si schianta in un fosso: morta una donna di 38 anni L’incidente è avvenuto venerdì mattina nel territorio del comune di Derovere. Secondo ilgiorno.it

Malore per il caldo, Shency Crotti si schianta in auto. Aveva 30 anni: «Infilzata dal guardrail» - Una ragazza di 30 anni, Shency Crotti, residente a Vescovato, è morta nel pomeriggio di oggi domenica 29 giugno in un incidente stradale a Robecco d'Oglio, in provincia di ... Come scrive ilmattino.it