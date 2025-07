blitz a pontelagoscuro controlli dopo la rissa arresti denunce e multe

Dopo la violenta rissa della sera del 23 giugno e altri episodi di degrado e vandalismo che hanno avuto come teatro Pontelagoscuro, i carabinieri hanno intensificato i controlli su una frazione che negli ultimi mesi sembra non trovare pace. Sin dalle ore immediatamente successive alla scazzottata, l’Arma ha stretto la lente sul paese rafforzando presenza e verifiche, soprattutto di sera e di notte. Quell’attivitĂ ha portato, nel giro di pochi giorni, individuare e denunciare i cinque soggetti ritenuti gli autori della rissa di giugno in piazza Buozzi. A questo si è aggiunta un’ulteriore misura di prevenzione, l’avviso orale nei confronti della quinta e ultima persona identificata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

