Sottopasso pieno di sporcizia ed escrementi, la denuncia.

Cattivi odori ed escrementi nel sottopasso che da Torrione porta in via Mobilio, a Salerno. La segnalazione ci arriva da un cittadino, che denuncia lo stato di degrado in cui versa l'area: "In questo sottopasso c'è una puzza incredibile, oltre a tanti escrementi. Urge pulizia e più controlli". 🔗 Leggi su Salernotoday.it