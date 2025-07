Stretta una partnership per agevolare la continuità nelle imprese

Una partnership per sostenere le piccole imprese, in particolare nella crescita, successione generazionale e operazioni straordinarie. A stringerla sono Confartigianato Federimpresa Cesena e Bacciardi Partners, che presta servizi multidisciplinari ed integrati nelle aree legale e fiscale, corporate finance, organization & people e tech & innovation. Se ne è parlato all’enoteca ‘Vino e Vino’ di Cesena (nella foto) all’incontro ‘Crescita pmi Day’ con una quarantina di imprenditori, al quale sono intervenuti Stefano Soldati (Gruppo di Presidenza Confartigianato), il vicesegretario Riccardo Cappelli e i soci di Bacciardi Partners, Renato Capanna e Pier Federico Orciari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stretta una partnership per agevolare la continuità nelle imprese

