Sparatoria di Librino tra Cursoti Milanesi e clan Cappello altri due arresti

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di Alfio Castagna e René Salvatore Distefano. I due sono accusati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso e del loro legame con il“, in merito allaavvenuta al’8 agosto 2020.Il provvedimento fa parte di un’intricata vicenda giudiziaria che ha preso avvio dopo i gravi episodi di violenza tra ile i. In quella serata, un gruppo armato composto da membri di entrambi isi scontrò in strada, provocando la morte di due persone e il ferimento di sei.