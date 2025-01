Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Montevarchi punta sul centravanti Guidobaldi

Atos Rigucci assolve la squadra sconfitta di misura dal Siena e punita da un episodio. Dalche intende traghettare prima possibile in salvo, tuttavia, l’allenatore fiorentino si aspetta reazione e risultato fin dalla trasferta di domenica a Ghivizzano. Quarto in classifica e in lotta per il secondo posto, il Ghiviborgo che ospiterà i rossoblù allo stadio Carraia segna molto, ben 37 gol all’attivo, ma subisce anche tanto ed ha la difesa più battuta del girone E diD con 35 reti incassate, una in più del fanalino di coda Fezzanese. Il Ghiviborgo rappresenta comunque un ostacolo per chiunque: ne sa qualcosa proprio l’Aquila che all’andata, il 22 settembre fu superata al Brilli Peri per 1-0. Un’occhiata ai precedenti, però, può incoraggiare i valdarnesi che hanno vinto tutte e due le gare esterne con i lucchesi.