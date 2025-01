Oasport.it - Sci alpino, annullata la terza prova della discesa a Wengen. Il motivo della cancellazione

Cambio di programma ain occasione dell’undicesima tappa stagionaleCoppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci. Gli organizzatori hanno infatti scelto di annullare lacronometrata, che si sarebbe dovuta svolgere domani, dopo aver completato regolarmente i primi due training ufficiali di ieri e oggi sul Lauberhorn.Ildi questa decisione è legato al tentativo di preservare la salute degli atleti, chiamati ad un tour de force nella seconda metà di gennaio con quattro gare totali (due SuperG e due discese) di velocità trae Kitzbuehel. Due prove cronometrate sono ritenute più che sufficienti dunque per la preparazione degli uomini jet del Circo Bianco in vista del SuperG di venerdì 17 edi sabato 18 gennaio.Per la cronaca, il miglior tempo nel secondo training ufficiale (andato in scena oggi) aè stato realizzato dall’americano Ryan Cochran-Siegle con un vantaggio di 26 centesimi sul norvegese Adrian Smiseth Sejersted e 49 sull’azzurro Mattia Casse, mentre il fenomeno svizzero Marco Odermatt non ha forzato accusando un distacco di quasi 2 secondi.