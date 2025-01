Formiche.net - Russia e Cina preoccupano la Nato. L’appello di Rutte

La prima giornata della riunione del Comitato militare dellasi è aperta a Bruxelles con un chiaro messaggio di unità e determinazione per affrontare le sfide strategiche globali. Ad aprire i lavori della riunione dei capi di Stato maggiore della difesa dei Paesi membri e oltre venti omologhi delle nazioni partner, è stato il segretario generale Mark, che in apertura ha elogiato la leadership dell’attuale presidente del Comitato militare, l’ammiraglio neerlandese Rob Bauer, e accolto il prossimo presidente l’italiano Giuseppe Cavo Dragone. “Grazie, Rob, per il tuo instancabile servizio. E benvenuto all’ammiraglio Cavo Dragone, che guiderà l’Alleanza con determinazione”, ha dichiarato. La riunione ha visto la partecipazione del generale Luciano Portolano, nuovo capo di Stato maggiore della difesa italiana, che ha ribadito il ruolo cruciale dell’Italia nel rafforzare la cooperazione all’interno dell’Alleanza.