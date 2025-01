Oasport.it - Rugby: il Sei Nazioni torna sulla Rai, accordo con Sky per le partite dell’Italia

Leggi su Oasport.it

Dopo 22 anni dall’ultima volta, ledel Seitorneranno a essere irradiate dalla Rai in diretta. La tv di Stato ha acquisito i diritti in chiaro degli incontri, che tornerannotv pubblica attraverso la trasmissione in simulcast con Sky. Lo comunicano Federazione Italianae Rai in un comunicato congiunto.In particolare, l’è stato raggiunto per il Seiprincipale, quello femminile e quello Under 20, ma anche per le Autumn Series che vedranno l’Italia confrontarsi con Australia, Sudafrica e Samoa. Primo appuntamento il 31 gennaio alle 20:15 con l’Under 20 impegnata in Scozia, poi ci sarà il “main event” del 1° febbraio alle 15:15 a Murrayfield. Il torneo femminile segue invece un calendario diverso, che va dalla fine di marzo alla fine di aprile.