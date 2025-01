Romadailynews.it - Roma: prato via Teulada, Comune chiede a Demanio assegnazione, ok a memoria giunta

Con laapprovata dallacapitolina nella seduta del 14 Gennaio 2025, su proposta dall’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi,Capitale si fa promotrice della richiesta all’Agenzia deldi apertura di un tavolo interistituzionale di confronto per pianificare e definire le modalita’ didelle aree libere deldi viaall’amministrazione capitolina, anche mediante l’attivazione di accordi di collaborazione per la gestione condivisa. Lo riferisce in una nota il Campidoglio.L’atto si inserisce all’interno della complessa procedura collegata al previsto ampliamento della citta’ giudiziaria di Piazzale Clodio, per la cui realizzazione il 10 luglio del 2024 e’ stato firmato un nuovo protocollo d’intesa – che aggiorna un atto analogo siglato nel 2019 – tra Ministero della Giustizia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio eCapitale.