Respiro in radio il singolo di Eysa

Ph. Aldo TorchiaMILANO – E’ in”, ilinedito di, brano coinvolgente e libero, disponibile in digitale (One Publishing E Music).“Con questomi piacerebbe trasmettere alle persone che lo ascolteranno – die– che prima di amare il prossimo bisogna amare se stessi, e per farlo occorre accettarsi nell’essenza più cupa che ognuno di noi ha, che reputo una delle cose più impegnative quando si tratta di migliorare la propria persona. Non c’è miglioramento senza la presa d’atto di ogni nostra singola sfumatura, bianca o nera che sia. Il titolo è venuto fuori in maniera spontanea, perché quando sei immerso in quelli che oggi chiamiamo loop emotivi vieni quasi sempre travolto come se non ci fosse via d’uscita, e quindi “” per me è quel punto di partenza dal quale si può cercare di affrontare questi momenti con più cautela nei riguardi della propria persona, come dire: alt, respira, e riprova.