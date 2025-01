Lettera43.it - RedNote, il social cinese scelto dagli utenti Usa in fuga da TikTok

Leggi su Lettera43.it

In attesa di sapere se entrerà in vigore ilban, che bloccherà la piattaforma di Bytedance negli Stati Uniti, migliaia diamericani stanno già abbandonando l’app per approdare su un altronetwork. Si tratta di Xiaohongshu, anche nota come, che in due giorni ha registrato 700 mila nuove iscrizioni ed è salita in vetta alle classifiche dei download sugli store. Alle sue spalle c’è Lemon8, piattaforma sempre gestita dalla società madre di, dove tantistanno decidendo di approdare in una sorta dipreventiva dala rischio blocco.in cima alle classifiche dei download (Getty Images)., come funziona ilda «rifugiati di»I nuovidisi definiscono «rifugiati di» e affermano di essersi registrati solo in protesta contro il governo americano.