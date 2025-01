Ilfattoquotidiano.it - “Questo televoto è truccato!”: polemiche al “Grande Fratello” per l’eliminazione di Helena Prestes. Ecco cos’è successo veramente e l’errore commesso

“Perci sono arrivati 3 milioni e 400 mila voti, una cifra impressionante”, ha dichiarato Alfonso Signorini lunedì sera prima di annunciare l’eliminata decisa dal pubblico, la concorrente. Quest’ultima è finita nel mirino nei giorni precedenti per aver lanciato dopo una lite un bollitore verso Jessica Morlacchi, sui social, dove i “fan” si scatenano quotidianamente, erano certi che ad abbandonare la casa più spiata d’Italia sarebbe stata l’ex velina Shaila Gatta.La puntata è stata vista da soli 2.260.000 spettatori con il 17% di share, ma il “record” ha favoritoe complotti, complice una comunicazione imprecisa dei voti della serata. Ha iniziato a circolare uno screenshot del file contenente le percentuali del voto, come avviene dopo ogni verdetto, ma al posto di “Chi vuoi eliminare?” sarebbe comparsa per poco tempo la domanda “Chi vuoi salvare?”.